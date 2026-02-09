Nota Leída 66

09/02/2026

Polémica por el nuevo sabor de las famosas galletitas Oreo

| Nacionales |

La oferta galletitas en la Argentina acaba de sumar un nuevo integrante que promete no pasar inadvertido. En un mercado donde la innovación suele ir por el lado de los rellenos dulces tradicionales, Oreo decidió patear el tablero y presentar una versión que ya está generando un intenso debate entre los fanáticos de lo dulce.

No se trata de un simple cambio de color, sino de una apuesta sensorial que desafía los paladares más conservadores del país.

El lanzamiento llega en un momento donde las marcas buscan constantemente generar impacto a través de ediciones limitadas que se vuelvan virales.

En esta oportunidad, la estrategia parece haber funcionado a la perfección, ya que desde el primer minuto del anuncio oficial, las plataformas digitales se llenaron de reseñas, fotos y comparaciones. Mientras algunos celebran la audacia de la marca, otros se muestran escépticos ante una combinación que califican, cuanto menos, de arriesgada.

El regreso de un sabor que divide aguas: Oreo Menta

La gran novedad que ya se puede encontrar en los puntos de venta es la Oreo sabor menta. Bajo el lema «Divide pero no pasa desapercibida», la compañía confirmó que esta variante llega como una edición limitada, lo que significa que estará disponible solo por un tiempo determinado o hasta agotar stock. El producto se distingue rápidamente por su empaque de 118 gramos con detalles en un vibrante color verde menta, diferenciándose del clásico azul que caracteriza a la marca.

La polémica en torno a este sabor no es nueva en la gastronomía. La combinación de chocolate y menta, a menudo comparada con el sabor de ciertos productos de higiene bucal por sus detractores, tiene una legión de seguidores fieles en Argentina, acostumbrados a encontrarla en heladerías o bombones de primera línea. Sin embargo, trasladar esa experiencia a una galletita de consumo masivo es un movimiento que Oreo Argentina decidió abrazar para captar la atención de un público joven que busca constantemente experiencias nuevas.

Dónde comprar y qué esperar de esta edición limitada

Para los curiosos que quieran formar su propia opinión, las nuevas Oreo menta ya comenzaron a distribuirse en las principales cadenas de supermercados, autoservicios y los clásicos kioscos de barrio de todo el país. Al ser un lanzamiento de alto perfil, se espera que la disponibilidad sea alta durante las primeras semanas.

En las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, los usuarios ya empezaron a compartir sus experiencias. Las opiniones son tan extremas como el sabor mismo: hay quienes aseguran que es la mejor versión lanzada hasta la fecha, destacando el equilibrio entre el amargor del cacao y la frescura del relleno, mientras que otros mantienen su postura crítica frente a la «sensación de frescura» en una galletita.

Lo cierto es que, más allá del gusto personal, Oreo logró nuevamente posicionarse en el centro de la conversación. Con esta jugada, la marca refuerza su liderazgo en el segmento de snacks dulces, demostrando que en el marketing moderno, a veces es mejor ser polémico que pasar desapercibido. Los consumidores argentinos tienen ahora la última palabra frente a la góndola: ¿es un acierto refrescante o una combinación para el olvido? /iProfesional