Polémica por el nuevo sabor de las famosas galletitas Oreo
El regreso de un sabor que divide aguas: Oreo Menta
La gran novedad que ya se puede encontrar en los puntos de venta es la Oreo sabor menta. Bajo el lema «Divide pero no pasa desapercibida», la compañía confirmó que esta variante llega como una edición limitada, lo que significa que estará disponible solo por un tiempo determinado o hasta agotar stock. El producto se distingue rápidamente por su empaque de 118 gramos con detalles en un vibrante color verde menta, diferenciándose del clásico azul que caracteriza a la marca.
La polémica en torno a este sabor no es nueva en la gastronomía. La combinación de chocolate y menta, a menudo comparada con el sabor de ciertos productos de higiene bucal por sus detractores, tiene una legión de seguidores fieles en Argentina, acostumbrados a encontrarla en heladerías o bombones de primera línea. Sin embargo, trasladar esa experiencia a una galletita de consumo masivo es un movimiento que Oreo Argentina decidió abrazar para captar la atención de un público joven que busca constantemente experiencias nuevas.
Dónde comprar y qué esperar de esta edición limitada
Para los curiosos que quieran formar su propia opinión, las nuevas Oreo menta ya comenzaron a distribuirse en las principales cadenas de supermercados, autoservicios y los clásicos kioscos de barrio de todo el país. Al ser un lanzamiento de alto perfil, se espera que la disponibilidad sea alta durante las primeras semanas.
En las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, los usuarios ya empezaron a compartir sus experiencias. Las opiniones son tan extremas como el sabor mismo: hay quienes aseguran que es la mejor versión lanzada hasta la fecha, destacando el equilibrio entre el amargor del cacao y la frescura del relleno, mientras que otros mantienen su postura crítica frente a la «sensación de frescura» en una galletita.
Lo cierto es que, más allá del gusto personal, Oreo logró nuevamente posicionarse en el centro de la conversación. Con esta jugada, la marca refuerza su liderazgo en el segmento de snacks dulces, demostrando que en el marketing moderno, a veces es mejor ser polémico que pasar desapercibido. Los consumidores argentinos tienen ahora la última palabra frente a la góndola: ¿es un acierto refrescante o una combinación para el olvido? /iProfesional