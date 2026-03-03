Nota Leída 86

03/03/2026

Santa María

Policía en aparente estado de ebriedad estrelló su automóvil contra una pared

El siniestro vial ocurrió en las primeras horas de la mañana de ayer en la ciudad de Santa María, departamento homónimo. De acuerdo a la información policial, por razones que son materia de investigación judicial Juan Carlos Santos (42), quien reviste la jerarquía de subcomisario, actualmente en situación de disponibilidad, se trasladaba solo al mando de un automóvil Renault Clio por Avenida Piriqui Pérez cuando al llegar a la intersección de calle Quintana, perdió el control del vehículo y se estrelló contra la pared del predio Deportivo Yokavil.

Alertados por ocasionales testigos, efectivos de la comisaría departamental de Santa María se dirigieron al lugar de mención, donde al llegar se entrevistaron con el conductor del vehículo, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad. Como solo se registraron daños materiales en el vehículo involucrado no fue necesaria la presencia de la ambulancia en el lugar. Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la comisaría.

