27/01/2026

Políticos catamarqueños en Dubái

Una delegación se encuentra promocionando a Catamarca en la feria de Emiratos Árabes Unidos (26-30 de enero).

La comitiva incluye al presidente provisorio del Senado, Ramón Figueroa Castellanos, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Herrera y al Intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda.

Representan a Catamarca las empresas Agrolunita S.R.L., Olivas al Mundo y Félix Jerez. Las preguntas que todos los vecinos se hacen, son ¿De dónde sale el dinero? y ¿Quiénes se benefician realmente con esto?.