| Provinciales | 02/04/2026|
TEMAS: RUTA 40
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Por barro en calzada transitar con precaución por Ruta Nacional 40
Catamarca. Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y la ciudad cabecera de Santa María, por barro acumulado en calzada.
Se solicita especial cuidado en el cruce de badenes, disminuir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas de obra, que advierten la presencia de personal y equipos de la DNV trabajando en el tramo.