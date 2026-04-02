Nota Leída 207

| Provinciales | 02/04/2026 |

Por barro en calzada transitar con precaución por Ruta Nacional 40



Catamarca. Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y la ciudad cabecera de Santa María, por barro acumulado en calzada.

Se solicita especial cuidado en el cruce de badenes, disminuir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas de obra, que advierten la presencia de personal y equipos de la DNV trabajando en el tramo.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA