Por crecida de Ríos, cierran varias rutas en la provincia
La Dirección de Vialidad Provincial informa que, debido al aumento del caudal del Río del Valle, Río Ongolí y Río Miraflores, continúan cerradas al tránsito las siguientes rutas y caminos:
• Ruta de enlace El Pantanillo – Aeropuerto
• Ruta Provincial N° 24, tramo Miraflores – Las Tejas
• Ruta Provincial N° 19, tramo Huillapima – Chañaritos
La medida se mantiene por razones de seguridad, hasta tanto descienda el caudal de los ríos y se pueda evaluar el estado de la calzada.
Personal y equipos de Vialidad Provincial se encuentran realizando tareas de monitoreo en la zona.
Se solicita a los conductores evitar circular por estos sectores.