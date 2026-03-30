Nota Leída 165

| Provinciales | 30/03/2026 |

Por la quita de subsidios, las tarifas de energía en abril y mayo tendrán fuerte suba

El nuevo esquema de Subsidio Energético Focalizado que implementa el Gobierno Nacional implica una importante merma en el beneficio para los usuarios, que a partir de las tarifas que pagarán este abril y en mayo próximo tendrán una fuerte suba. Se debe a que el tope de consumo subsidiado bajó de 550kWh a 150kWh en algunos casos, por lo que buena parte de los usuarios pagarán hasta casi el doble por un mismo consumo. A esto se suma que el costo de la energía está liberado y aumenta mes a mes e incluso por encima de los parámetros de la inflación, y este punto explica casi el 55% de la tarifa y es definido a nivel nacional.

Por este esquema de subsidios, Catamarca está dividida en tres zonas bioambientales: zona cálida, muy cálida y templada, según están registradas en la Norma IRAM 11603:2012 de «Clasificación bioambientalde la República Argentina». El impacto en el recorte del subsidio recaerá sobre todos los usuarios, pero impactará en forma escalonada y también dependerá del ciclo de facturación. Los usuarios que habitan la zona muy cálida (La Paz, El Alto, Ancasti, Capayán y Valle Viejo) tenían subsidiados hasta febrero 550 kWh; pero desde el primero de marzo solo tienen subsidiados 150 kWh: traducido a tarifa, por un consumo promedio de 500 kWh pasarán de haber pagado $63.272,91 en febrero a pagar $114.000 en marzo.

En abril y mayo, los usuarios de la zona cálida provincial, es decir los que habitan los departamentos de Paclín, Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Capital y Santa Rosa, tendrán importantes aumentos por la quita de subsidios y el nuevo precio de la energía. Estos usuarios, hasta febrero tenían subsidiados sus primeros 370 kWh, pero desde marzo solo tienen subsidiados los primeros 150 kWh. Eso implica que por un consumo promedio de 500 kWh pagaban hasta febrero $79.024,02 y pasarán a pagar $114.000.

El ultimo grupo, los usuarios residentes en los departamentos de la zona templada de la provincia, Belén, Santa María, Pomán, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra, tendrán un impacto más leve. Ellos, hasta febrero tenían subsidiados sus primeros 300 kWh y ahora desde marzo solo tienen subsidiados sus primeros 150 kWh. Ellos vienen de pagar $87.505, por un consumo promedio de 500 kWh y marzo pagarán por ese mismo consumo $114.000.

Este nuevo esquema de subsidios reemplazó a la segmentación tarifaria que se medía por niveles de ingresos de los grupos familiares. Ahora, los usuarios se dividen en dos grupos: con o sin subsidio, y el umbral de ingreso para acceder a topes subsidiados se fijó en tres canastas básicas totales del INDEC. Los que tienen subsidio acceden a una parte de la energía que consumen a un precio bonificado al 50%, pero el excedente se paga a tarifa plena. El que no tiene subsidio directamente paga tarifa plena todos sus consumos.

«Mejor que en AMBA»

El jefe de Relaciones Institucionales de EC SAPEM, Aldo Palavecino, destacó que la empresa provincial obtiene mejores resultados que otras distribuidoras del AMBA, como Edenor y Edesur, si hace una «consideración objetiva del número de usuarios, extensión del territorio concesionado, densidad poblacional y costo final».

«EC SAPEM abastece actualmente a 157.000 usuarios distribuidos en todo el territorio provincial concesionado, que tiene más de 102.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la densidad demográfica en la que opera EC SAPEM es de solo 1,5 usuarios por km². Mientras tanto, en AMBA la ecuación concluye que hay 800 usuarios para afrontar el costo de sostener un kilómetro de red, que cuesta lo mismo en todo el país. En Catamarca, para financiar la operación de EC SAPEM ese costo debería recaer sobre un solo usuario. Si así ocurriere, se encarecerían considerablemente los costos de operar la distribución eléctrica, que es un servicio esencial, y por los tanto los hogares catamarqueños deberían pagar costos operativos 800 veces más caros. Pero eso no ocurre: los catamarqueños pagan los mismos costos por la distribución de energía que todos los usuarios residentes en el AMBA, la zona con mayor densidad poblacional del país», explicó.

En este sentido, lamentó que quienes critican a la SAPEM omiten mencionar que las distribuidoras del AMBA «registran actualmente deudas millonarias con CAMMESA por el despacho de energía, mientras que EC SAPEM no registra deudas».

«Así comparada con las distribuidoras del AMBA, podría concluirse que la gestión de EC SAPEM, que hoy encabeza Eduardo Niederle, es considerablemente más eficiente que las distribuidoras con mayor envergadura empresarial del país, primero porque demuestra mayor eficiencia operativa al mantener costos equiparables en un territorio más extenso y complejo, y segundo porque no registra deudas por el despacho de energía», sintetizó.

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