Nota Leída 49

11/02/2026

Por operativo de remoción de camión siniestrado, habrá cortes parciales en RN 60, en La Cébila

| Provinciales |

Vialidad Nacional informa que, por el inicio del operativo de remoción de un camión siniestrado ayer en Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila (km 1.152,500), se interrumpirá parcialmente el tránsito por ese tramo.

En estos momentos se lleva a cabo el traslado de la carga de oxígeno líquido que transportaba el camión siniestrado a otro vehículo similar, al tiempo que, con una grúa, se levanta parcialmente la cisterna del primero. Dicha tarea importa cierto riesgo, por lo que se hace necesario llevar a cabo cortes totales del tránsito por espacio de al menos una hora.

Se estima que el operativo demandará al menos cinco horas.

Para ello, la Policía interrumpirá el tránsito en los dos extremos de La Cébila, en los empalmes con Ruta Nacional 38 y Ruta Provincial 46.

TEMAS RELACIONADOS: