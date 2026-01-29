Nota Leída 44

29/01/2026

RN 60 - Quebrada de La Cébila

Por remoción de camión siniestrado, se habilitó el tránsito por media calzada

Vialidad Nacional informó que, a partir de las 12:30 horas de hoy, se pondrá en marcha un operativo especial para retirar el camión que protagonizó un siniestro vial ayer en la Ruta Nacional 60. Las tareas de remoción se llevarán a cabo específicamente en la zona de la Quebrada de La Cébila, entre los kilómetros 1.152 y 1.153, un área de geografía compleja que requiere el uso de maquinaria pesada y equipos de precisión.

Esquema de circulación y demoras

Debido a la magnitud del operativo, el tránsito en dicho sector permanecerá restringido mientras se desarrollen las maniobras. Según el comunicado oficial, se habilitará media calzada con el apoyo de banderilleros para garantizar el flujo alternado de vehículos. Sin embargo, no se descarta que existan cortes totales intermitentes:

Habilitación parcial: Media calzada con asistencia de personal de seguridad.

Media calzada con asistencia de personal de seguridad. Cortes eventuales: De ser necesaria la interrupción total, la misma no deberá superar los 20 minutos de duración.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades solicitaron a quienes deban transitar por la zona máxima prudencia y paciencia. Es fundamental respetar estrictamente las señales preventivas y las indicaciones de los banderilleros apostados en el lugar para evitar nuevos incidentes en el área de trabajo. Se estima que, una vez finalizadas las tareas de izaje y remolque del vehículo siniestrado, la circulación quedará normalizada de forma inmediata.