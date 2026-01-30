Nota Leída 106

30/01/2026

Postergan el aumento de impuestos a los combustibles

| Nacionales |

En un intento por moderar el impacto inflacionario y mantener el nivel de actividad, el Gobierno nacional postergó este viernes una parte de los incrementos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que debían entrar en vigencia plena el 1° de febrero. La medida, oficializada a través del Decreto 74/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece un esquema de actualización gradual para los tributos derivados de los periodos 2024 y 2025, extendiendo el cronograma de aplicación total hasta el próximo mes de marzo.

Detalles del esquema de aumentos

La normativa modifica lo establecido previamente en el Decreto 617/2025. Según los fundamentos del texto firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, la decisión busca consolidar un «sendero fiscal sostenible» sin descuidar el crecimiento económico.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, se fijaron los siguientes montos fijos actualizados:

Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL): $16,773 por litro para naftas y $14,372 para el gasoil.

$16,773 por litro para naftas y $14,372 para el gasoil. Impuesto al Dióxido de Carbono: $1,027 para naftas y $1,638 para el gasoil.

$1,027 para naftas y $1,638 para el gasoil. Diferencial Patagonia: Para el gasoil consumido en la Patagonia, Malargüe y Patagones, el aumento específico será de $7,782.

Prórroga y vigencia

El decreto posterga la entrada en vigencia plena de los incrementos remanentes —que corresponden a las actualizaciones pendientes de 2024 y los primeros tres trimestres de 2025— del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026.

Esta medida representa un alivio momentáneo para los precios en el surtidor, ya que la carga impositiva no se trasladará de forma total e inmediata al consumidor final durante el segundo mes del año. La normativa comenzará a regir de manera efectiva a partir del primer día de febrero.