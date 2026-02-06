Nota Leída 94

06/02/2026

Precaución en Aconquija

La Municipalidad de Aconquija informó que, debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas y la creciente del cauce del Río del Campo, se solicita a automovilistas y vecinos de Alumbrera que, hasta que disminuya el caudal, eviten circular por ese sector.

Para ingresar o salir hacia Alumbrera, Durazno, Pantanito y Aguadita, se recomienda utilizar el cruce alternativo sobre el Río Cóndor Huasi, en el sector del cementerio.

Maquinaria y personal municipal se encuentran trabajando en la zona, realizando tareas de control y acondicionamiento.

El paso será restablecido apenas las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.