06/02/2026 || Provinciales |
COMENTAR
Precaución en Aconquija
La Municipalidad de Aconquija informó que, debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas y la creciente del cauce del Río del Campo, se solicita a automovilistas y vecinos de Alumbrera que, hasta que disminuya el caudal, eviten circular por ese sector.
Para ingresar o salir hacia Alumbrera, Durazno, Pantanito y Aguadita, se recomienda utilizar el cruce alternativo sobre el Río Cóndor Huasi, en el sector del cementerio.
Maquinaria y personal municipal se encuentran trabajando en la zona, realizando tareas de control y acondicionamiento.
El paso será restablecido apenas las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.