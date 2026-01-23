Nota Leída 141

23/01/2026

Precaución en la Ruta 40 por trabajos tras las intensas lluvias

| Provinciales |

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en el interior provincial afectan la normal circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional 40.

Desde Vialidad Nacional informaron que se debe transitar con extrema precaución debido a trabajos de limpieza de badenes y cruces de ríos, que resultaron afectados por las lluvias registradas anoche.

En ese sentido, personal de la sobrerastantía local trabaja en el tramo comprendido entre Londres y Belén, donde las precipitaciones provocaron la acumulación de material sobre la calzada. Tareas similares se llevan adelante entre Las Abritas y Santa María, sector en el que también se vieron comprometidos cruces de ríos y badenes.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y circular con especial cuidado mientras continúen las tareas. /El Esquiú