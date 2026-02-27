27/02/2026 || Provinciales |
Precaución por Ruta N° 60, en Tinogasta
Defensa Civil informó que, se debe circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 60, especialmente en los siguientes tramos:
📍 La Puntilla – Copacabana
📍 Salado – Cerro Negro
En estos sectores se registra gran acumulación de agua y sedimentos de lodo, además de badenes crecidos, principalmente en la zona de Salado y Cerro Negro.
Se solicita reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y respetar las indicaciones.