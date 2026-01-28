Nota Leída 114

28/01/2026

Precaución por Ruta N° 60, en Tinogasta

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, en las travesías urbanas de Copacabana y La Puntilla, Tinogasta, por abundante agua acumulada en calzada, como consecuencia de las intensas lluvias que se registran en la zona.

Personal y equipos de la DNV trabajan en el sector para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.