31/01/2026

Premio Internacional para la Fiesta Nacional del Poncho

El evento cultural más grande de la provincia de Catamarca recibió un reconocimiento internacional.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue distinguida como Evento del Año en el 11º Premio Internacional Pasaporte Abierto, otorgado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico, en una ceremonia realizada este viernes en Panamá.

La Fiesta Nacional del Poncho, además, había sido reconocida en la categoría Originalidad, tras la crónica de la periodista Débora Ruiz, que realizó la cobertura del evento.