23/01/2026

Presentaron la 46° Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil

En una conferencia de prensa que brindaron en la Casa de la Cultura, en la ciudad Capital, las autoridades valoraron la importancia de que continúen desarrollándose las fiestas populares y el impacto que dejan en las comunidades. Además, destacaron la participación de los artistas catamarqueños, quienes son grandes protagonistas de estas celebraciones.

La intendenta Inga remarcó que esta fiesta permite “revitalizar nuestra danza, nuestro canto, nuestra música y nuestra cultura. Sabemos que la cultura es trabajo y fomentar el desarrollo forma parte de nuestras obligaciones”.

También invitó a los catamarqueños y a los turistas a disfrutar de las experiencias turísticas que tiene Santa María, durante el 30 y 31 de enero y el 1 de febrero, porque “promete arqueología, gastronomía, la ruta del telar, la ruta de la capia, el cerro de siete colores”.

La secretaria Maubecin, por su parte, mencionó que “la fiesta ya es patrimonio de la comunidad, de la provincia”. La representante del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte remarcó que “la historia que tiene el departamento Santa María se vuelca en esta fiesta, donde están presentes los artistas catamarqueños que van a estar en el escenario y van a sumar todo lo que tenemos nosotros para mostrar al país. Hay una cartelera de artistas nacionales muy importantes”.

Maubecin celebró que esta fiesta “vaya creciendo y nos reciba año a año mucho mejor”, e hizo énfasis en que “los recursos de estas fiestas vuelven a la comunidad en obras, en hacer para mejorar la vida de todos los santamarianos”. Por último, señaló que esto también representa “un aporte a la economía local en momentos difíciles” y por eso “es muy importante sostener las fiestas populares”.

La fiesta se hará los días 30 y 31 de enero y el 1 de febrero, en Santa María. Tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios.

El 30 de enero, se presentarán Abel Pintos, Brenda Sosa, Los Kjarkas, Christian Herrera, Germán Cano, Copla Andina, Ballet Senderos, Caminos, Florencia Ríos, Ballet Allpamasca, Súper Hobby y Pastores de San José.

El 31 de enero, actuarán La Konga, Luz Segura, Chaqueño Palavecino, Voces de Orán, Randeros, Sapikuna, Los Nuevos Cantores del Alba, Camerata Les Musicantes, Ballet Pasión y Danza, Ballet Yawar Waina, Clave de Yokavil, Mariano Acosta, Arsenio Escudero, Jaqui Caliva, Grupo Halley y Grupo Waris.

El 1 de febrero, lo harán Los Tekis, Itatí, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Diableros Jujeños, Caravana Catucha, DJ Nico Vallorani, Ballet Severio Chaile, Ballet Virgen de La Peña, Daniel Cuevas, Jésica Albarracín, Matacos, Maxi Sánchez, Borrando Fronteras, Yerba Inca y Víctor Villanueva.

También habrá una rifa en la que se sorteará una motocicleta y un automóvil 0km, y dinero en efectivo.

Los interesados en asistir a la fiesta, pueden adquirir sus entradas en munisantamaria.boleteriadigital.com.ar.