Nota Leída 45

27/02/2026

Protesta de policías retirados en Santa María

| Provinciales |

Un grupo de policías retirados se concentró en plaza Belgrano de la ciudad de Santa María para visibilizar el reclamo salarial.

La manifestación fue en simultáneo con la efectuada en Capital donde los efectivos policiales y penitenciarios se reunieron en el Parque de los Niños y marcharon a Casa de Gobierno.

Hay expectativa por la reunión prevista para esta tarde con autoridades para discutir una suba de haberes para la fuerza.

TEMAS: