Nota Leída 208

| Provinciales | 08/04/2026 |

Protesta en la Ruta 60: exigen transporte público para estudiantes del turno noche

Vecinos y estudiantes de la localidad de Telaritos, en el departamento Capayán, realizan un corte sobre la Ruta Nacional 60 en reclamo por la falta de transporte público en horario nocturno.

La protesta apunta a exigir la extensión del servicio para alumnos que asisten a escuelas e institutos de educación superior en el turno noche, quienes —según denunciaron— no cuentan con medios propios de movilidad y tampoco pueden afrontar a diario el costo de remises o taxis.

“Queremos hacer una denuncia pública. Somos estudiantes de escuelas nocturnas, IES y nivel secundario que ingresamos a las 19:00 y salimos a las 23:30. Pedimos al dueño de la empresa 20 de Julio, destino hacia Miraflores, que el servicio que actualmente sale a las 23:00 se retrase hasta las 23:30 para poder utilizarlo al finalizar nuestras clases”, expresaron.

Según señalaron, el pedido fue realizado en reiteradas oportunidades, sin respuestas. “Tanto el propietario de la empresa como el director de Transporte están al tanto, pero desde ambos lados se nos niega una solución. Esta situación perjudica directamente nuestro derecho a estudiar”, agregaron.

Además, apuntaron a las autoridades locales y provinciales: “Nuestro pedido es para el intendente Soria, concejales, diputados y el senador Ormachea. Necesitamos una línea de transporte a las 23:30. Hace semanas pagamos Uber, remis o autos particulares, aun teniendo boleto estudiantil y sin cobrar la beca”.

La modalidad del corte es intermitente, con habilitación del tránsito cada 30 minutos.

Desde Vialidad Nacional recomendaron a los conductores circular con precaución en la zona y respetar las velocidades máximas al retomar el viaje.

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