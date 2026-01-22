Nota Leída 113

22/01/2026

Qué es la «diarrea del viajero» que afecta a miles de turistas en Brasil

| Mundo |

En medio de la temporada de verano, una ola de contagios de gastroenteritis afecta a los turistas que veranean en Brasil. Más precisamente, el estado de Santa Catarina registró más de 10 mil pacientes con » la diarrea del viajero» y las autoridades locales detectaron varios focos en las playas de Florianópolis.

¿Qué es la «diarrea del viajero»?

La diarrea del viajero se define como un trastorno gastrointestinal caracterizado por deposiciones líquidas, dolor abdominal y, en ciertas ocasiones, vómitos. Su origen principal radica en la ingesta de productos o bebidas que han estado en contacto con agentes contaminantes. Si bien la afección suele remitir de forma espontánea en un plazo de siete días, el manejo adecuado de los síntomas es clave para evitar complicaciones.

Este trastorno digestivo, causado por el consumo de agua o alimentos contaminados, suele manifestarse durante la primera semana de estancia o al regresar al hogar. Aunque en la mayoría de los casos no reviste gravedad, conocer las pautas de hidratación y los signos de alerta es fundamental para una recuperación rápida y segura.

¿Qué hacer ante los primeros síntomas de gastroenteritis?

Si se presentan las primeras molestias, la prioridad absoluta es el descanso en lugares frescos y la hidratación constante. El protocolo sugerido incluye:

Hidratación fraccionada: Ingerir pequeñas cantidades de líquidos (agua mineral o bebidas con sales) cada 10 minutos, aumentando el volumen según la tolerancia del organismo.

Reposición por pérdida: Por cada deposición realizada, se debe reponer con un vaso de líquido adicional.

Ayuno sólido temporal: Se recomienda no consumir alimentos sólidos durante las primeras 4 a 6 horas. Una vez tolerados los líquidos, se puede reincorporar comida en porciones reducidas.

Atención en lactantes: No se debe interrumpir la lactancia materna ni diluir la leche infantil habitual; en ambos casos, se recomienda fraccionar las tomas para facilitar la digestión.

Evitar la automedicación: Por lo general, la gastroenteritis cura sola y no requiere fármacos, aunque siempre es imperativo realizar una consulta médica.

¿Cuáles son los signos de gravedad y cuándo buscar ayuda urgente?

Existen ciertos síntomas que indican que el cuadro requiere atención profesional inmediata:

Vómitos frecuentes que no se detienen.

Deposiciones con presencia de sangre o extremadamente abundantes en un lapso de 24 horas.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Fiebre muy alta que no cede con antitérmicos.

Señales de deshidratación: Boca seca, escasez de lágrimas, orina muy limitada o sensación de desmayo y mareos.

¿Cómo prevenir la diarrea del viajero?

La reducción del riesgo depende directamente de la precaución en el consumo y la higiene personal:

Agua segura: Utilizar agua mineral no solo para beber, sino también para el cepillado de dientes. Se debe evitar tragar agua durante la ducha.

Higiene de manos: Lavarse frecuentemente antes de comer, manipular alimentos, después de ir al baño o cambiar pañales.

Selección de alimentos: Priorizar comidas bien cocidas y evitar alimentos crudos. Es fundamental comprar en lugares habilitados y evitar puestos callejeros o vendedores ambulantes.

Frutas y vegetales: No ingerir vegetales que no puedan ser pelados, cocidos o de los cuales no se garantice un lavado óptimo.

Bebidas y hielo: Optar por bebidas embotelladas. Evitar jugos de playa y hielo, a menos que se tenga la certeza de que fue elaborado con agua segura.

Cuidado en la playa: Mantener la comida debidamente refrigerada, bañarse solo en lugares aptos y contar siempre con un seguro médico de viaje.

Averiguar qué playas están aptas para bañarse: hay varios sitios web oficiales, como el del estado de Santa Catarina: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/