22/01/2026

Quiénes cobran hoy Jueves 22 de Enero

| Provinciales |

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, inicia el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.