21/01/2026

Sobre la Ruta Nacional N.º 38

Violento choque entre dos vehículos

| Provinciales |

Un violento choque entre dos vehículos se produjo en las últimas horas sobre la Ruta Nacional N.º 38, a la altura del departamento Paclín, generando un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, al lugar acudieron varias ambulancias para asistir a las personas involucradas en el siniestro. De manera preliminar, se indicó que habría al menos cinco personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad, aunque el parte oficial aún no fue confirmado.

Efectivos policiales y personal sanitario trabajaron intensamente en la zona para brindar asistencia, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del choque. /El Esquiú