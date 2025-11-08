Quienes cobran el Lunes 10 de Noviembre
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 0.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 0.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de diciembre.