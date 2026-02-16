Nota Leída 96

16/02/2026

Quiénes cobran el miércoles 18 de febrero

| Provinciales |

Luego del feriado largo de Carnaval, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este miércoles 18 de febrero el calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Durante febrero, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciben un incremento del 2,85%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de inflación de dos meses previos. En este caso, el ajuste corresponde al dato de diciembre.

Con el aumento aplicado, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran $359.254,35. Con el bono refuerzo otorgado este mes, el total asciende a $429.219,42. En tanto, el haber máximo jubilatorio quedó establecido en $2.417.441,63.

Calendario de pagos: quiénes cobran desde el 18 de febrero

En el caso de jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el cronograma continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Para quienes superan un haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Desde el organismo previsional recomiendan consultar el calendario completo en los canales oficiales y verificar la fecha asignada antes de concurrir a la entidad bancaria.

TEMAS RELACIONADOS: