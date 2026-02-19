Nota Leída 61

19/02/2026

Quiénes cobran este Jueves 19 de Febrero

| Provinciales |

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan los de la Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 6.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 5.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

