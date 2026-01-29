Nota Leída 191

29/01/2026

Quiénes cobran este Jueves 29 de Enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 29 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pagos únicos.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cobrarán este jueves los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.

Por su parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC) se abonan a todas las terminaciones de DNI, con vigencia del calendario hasta el 12 de febrero.

El mismo plazo rige para las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, que también se pagan sin distinción en la terminación del documento.

ANSES recordó que los haberes se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias habituales de cada beneficiario.

