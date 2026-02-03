Nota Leída 180
| Provinciales | 03/02/2026 |

Quienes cobran este martes 3 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 3 de febrero para jubilacionespensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Asignaciones

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Asignaciones

Fuente: TN

 



