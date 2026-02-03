Nota Leída 180

03/02/2026

Quienes cobran este martes 3 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 3 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Fuente: TN