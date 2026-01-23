23/01/2026 || Provinciales |
Quiénes cobran hoy Viernes 23 de Enero
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos terminados en 2 y 3.