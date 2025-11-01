Nota Leída 118

01/11/2025

René Chayle representará a Catamarca en el Campeonato Provincial de Montaña en La Rioja

| Actualidad |

El joven atleta catamarqueño René Chayle, oriundo de Villa Vil, departamento Belén, será uno de los representantes de la provincia en el Campeonato Provincial de Carreras de Montaña – Subida Vertical (Uphill), que se realizará este sábado 1 de noviembre a las 15:00 en la localidad riojana de Guanchín.

Se trata de la segunda edición de esta exigente competencia, que reunirá a 70 atletas de distintos puntos de la región y que pondrá a prueba la resistencia y técnica de los corredores en un recorrido de 7 kilómetros de ascenso.

«Es un tramo muy exigente y es la primera vez que voy a competir en un vertical. Esto lo estoy haciendo como preparación para las otras competencias que se vienen. Quiero agradecer a la profe Eliana Aybar, con quien voy a viajar», expresó Chayle antes de la competencia.

El evento es organizado por G.Y.L. Eventos Deportivos y fiscalizado por el Club de Atletismo El Famatina, que también estuvo a cargo de la primera edición, realizada el 27 de enero en la Cuesta Nueva de Famatina, donde se consagraron campeones provinciales Matías Páez Rojas (Chilecito) y Verónica Páez (Famatina).

En esta nueva cita, 54 atletas varones y 16 mujeres buscarán quedarse con el título de campeones provinciales en una disciplina que requiere un alto nivel de preparación física y mental.

La participación de Chayle en este evento representa una nueva oportunidad para el deporte catamarqueño de destacar en el circuito regional de carreras de montaña, una práctica que crece año a año en la provincia y cuenta con cada vez más adeptos.