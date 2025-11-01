René Chayle representará a Catamarca en el Campeonato Provincial de Montaña en La Rioja
El joven atleta catamarqueño René Chayle, oriundo de Villa Vil, departamento Belén, será uno de los representantes de la provincia en el Campeonato Provincial de Carreras de Montaña – Subida Vertical (Uphill), que se realizará este sábado 1 de noviembre a las 15:00 en la localidad riojana de Guanchín.
Se trata de la segunda edición de esta exigente competencia, que reunirá a 70 atletas de distintos puntos de la región y que pondrá a prueba la resistencia y técnica de los corredores en un recorrido de 7 kilómetros de ascenso.
«Es un tramo muy exigente y es la primera vez que voy a competir en un vertical. Esto lo estoy haciendo como preparación para las otras competencias que se vienen. Quiero agradecer a la profe Eliana Aybar, con quien voy a viajar», expresó Chayle antes de la competencia.
El evento es organizado por G.Y.L. Eventos Deportivos y fiscalizado por el Club de Atletismo El Famatina, que también estuvo a cargo de la primera edición, realizada el 27 de enero en la Cuesta Nueva de Famatina, donde se consagraron campeones provinciales Matías Páez Rojas (Chilecito) y Verónica Páez (Famatina).
En esta nueva cita, 54 atletas varones y 16 mujeres buscarán quedarse con el título de campeones provinciales en una disciplina que requiere un alto nivel de preparación física y mental.
La participación de Chayle en este evento representa una nueva oportunidad para el deporte catamarqueño de destacar en el circuito regional de carreras de montaña, una práctica que crece año a año en la provincia y cuenta con cada vez más adeptos.