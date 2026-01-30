Nota Leída 87

30/01/2026

Repudian los despidos en Neba

| Provinciales |

Ante la cesantía de 34 operarios de la empresa NEBA, mediante un Política Obrera expresó su firme rechazo a la medida.

«Expresamos nuestro apoyo a los trabajadores de NEBA y el repudio a los despidos ejecutados este viernes por la mañana en la planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, en la Capital de Catamarca. Treinta y cuatro trabajadores, aproximadamente un 37% de la planta funcional, fueron impedidos de ingresar a su turno a las 6.00 y quedaron en la calle sin previo aviso, mientras la empresa avanza con el envío de telegramas», expresa.

«NEBA, de la firma LIBSON S.A., produce heladeras, freezers y exhibidores. La patronal ofreció solo el 50% de la indemnización, en cuotas, una propuesta inaceptable. Los hechos desmienten cualquier “crisis”: hasta horas antes se realizaban horas extras y la producción alcanzaba 150 a 200 equipos diarios. Los medios de comunicación anunciaron la posibilidad incluso del cierre de la planta», remarca.

Agrega: «denunciamos que no se trata de una crisis laboral, sino de un ajuste patronal que utiliza como pretexto el enfriamiento económico y la apertura de importaciones para despedir. La empresa ya había avanzado en octubre de 2025 con 15 despidos sin causa, y hoy profundiza el ataque».

«Cuestionamos el rol de la burocracia sindical de la UOM, que da por hechos los despidos y maniobra junto a la patronal y el gobierno sobre montos e indemnizaciones, obstaculizando el reclamo de los afectados», añade.

«Apoyamos a los trabajadores de NEBA. Inmediata reincorporación de todos los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo. Ningún trabajador en la calle. Reincorporación ya», finaliza el texto. /Radio Valle Viejo