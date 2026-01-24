Nota Leída 115

Rescataron a varias familias varadas por la crecida del río Amarillo en Chilecito

Un operativo de emergencia permitió rescatar a varias familias que habían quedado varadas por la crecida repentina del río Amarillo, en la ciudad de Chilecito, durante la noche del viernes.

Según informó el jefe de la Unidad Regional II, comisario Hugo Escudero, alrededor de las 23.55 personal de la Comisaría Segunda tomó conocimiento de que varias personas se encontraban imposibilitadas de regresar tras el aumento del caudal del río.

De inmediato se dispuso el envío de un móvil policial a cargo del jefe de la dependencia, comisario inspector Horacio Carrizo. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Rafael Hazcobo, de 36 años y con domicilio en San Francisco, quien explicó que había cruzado el río junto a su familia y que, al intentar regresar, la crecida les impidió el paso.

Ante la situación, se montó un operativo conjunto entre la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Bomberos. Los equipos trabajaron tanto en el sector del río como en el camino que conduce a Las Placetas, donde también había personas afectadas por el incremento del caudal.

Las familias fueron puestas a resguardo sin que se registraran personas lesionadas. En tanto, los vehículos quedaron en el margen opuesto del río y serán retirados cuando las condiciones permitan el paso seguro, con la intervención de maquinaria prevista para las primeras horas de la mañana.

Desde la Unidad Regional II destacaron el trabajo coordinado de las fuerzas intervinientes y remarcaron que la prioridad fue preservar la seguridad y la integridad de los vecinos afectados.

Fuente: Nueva Rioja