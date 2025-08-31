Nota Leída 192

River recibe a San Martín de San Juan

River Plate se enfrenta a San Martín de San Juan este domingo 31 de agosto, en un duelo clave por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Monumental, está programado para las 18:30 horas y será transmitido por TNT Sports.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega al partido con la necesidad de volver al triunfo, luego de cosechar tres empates consecutivos en la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Una victoria en casa no solo le permitiría retomar el rumbo, sino también consolidar su posición en lo más alto de su grupo.

Por su parte, el “Santo” sanjuanino, bajo la dirección técnica de Leandro Romagnoli, buscará dar el batacazo en Núñez y sumar puntos importantes para su campaña.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.