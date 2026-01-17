Nota Leída 186

River se enfrenta a Peñarol en su segundo amistoso de pretemporada

River disputará este sábado su segundo partido amistoso de la pretemporada, cuando enfrente a Peñarol en Uruguay desde las 22.15 (hora de la Argentina). El encuentro servirá como una nueva prueba para el equipo de Marcelo Gallardo, que viene de vencer a Millonarios en su primera presentación del año.

Luego del triunfo ante el conjunto colombiano, el entrenador continuará con la rotación de futbolistas para que el plantel sume rodaje, aunque se espera la presencia de algunos nombres importantes desde el arranque.

Entre ellos aparece Aníbal Moreno, flamante refuerzo que no fue convocado en el primer amistoso y que se perfila como titular en la mitad de la cancha, en reemplazo de Fausto Vera. También podría estar desde el inicio Matías Viña, otro de los refuerzos, quien ya sumó 25 minutos frente a Millonarios.

Por el lado de Peñarol, el equipo uruguayo llega tras disputar un amistoso informal ante Independiente, partido en el que el conjunto argentino se impuso por 2 a 1 en el estadio Campeón del Siglo.

A qué hora juega River vs Peñarol

El partido se disputará este sábado a las 22.15, horario de la Argentina.

Dónde ver River vs Peñarol

El encuentro amistoso se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Peñarol

Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández o Matías Arezo.