01/09/2025

River venció a San Martín de San Juan

|Nacionales |

River Plate consolidó su posición como líder de la Zona B del Torneo Clausura tras vencer por 2-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. Los goles de Santiago Lencina y Maxi Salas permitieron al equipo dirigido por Marcelo Gallardo alcanzar también la cima de la tabla anual y llegar al parate por la fecha FIFA con un envión positivo.

Con este resultado, River Plate suma 15 puntos, mientras que San Martín de San Juan permanece octavo en el grupo, a cuatro unidades del líder. El triunfo del Millonario llegó después de una serie de tres empates consecutivos y tras la clasificación del equipo a los cuartos de final tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, donde superó a Libertad y Unión por penales.

El desarrollo del partido mostró a River Plate resolviendo el encuentro en apenas tres minutos: primero Lencina abrió el marcador y luego Salas amplió la ventaja con un remate que superó al arquero Matías Borgogno. El equipo local generó varias oportunidades, incluyendo un disparo de Bustos que exigió al arquero rival y un cabezazo del chileno Paulo Díaz que fue desviado con una atajada.

Por el lado visitante, Ignacio Maestro Puch estuvo cerca de descontar con un remate que impactó en el palo derecho. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli buscó sorprender, pero no logró concretar sus llegadas, que fueron muchas.