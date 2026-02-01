Nota Leída 110

01/02/2026

FUTBOL

River visita a Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026

| Nacionales |

Desde las 21.30, River visita a Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El “Millonario” buscará continuar con puntaje ideal en el arranque del certamen ante un “Canalla” que viene agrandado tras vencer a Racing en Avellaneda.

El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y promete ser un partidazo.

Marcelo Gallardo no metería mucha mano con respecto al equipo que superó al “Lobo”, aunque deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña.

Si responde bien en el entrenamiento de este sábado, Marcos Acuña será titular, si no lo hace, Lautaro Rivero podría jugar como lateral por izquierda y Paulo Díaz como zaguero central por ese sector.

El “Canalla” buscará hacer pesar su localía como en los últimos diez enfrentamientos ante el “Millonario”, en los que perdió solo uno: 0-2 por la Copa Maradona 2020. De los nueve restantes ganó dos y empató los otros siete.

El DT podrá contar con Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos tres refuerzos que ya fueron presentados en conferencia de prensa.