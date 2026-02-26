26/02/2026 || Locales |
Elementos robados:
Robaron en La Escuela Secundaria N° 30 “José Hernández” de Londres
La Escuela Secundaria N° 30 “José Hernández” de Londres, sufrió nuevamente un hecho delictivo y de vandalismo durante la noche del miércoles.
Personas desconocidas rompieron ventanas y sustrajeron elementos de gran valor para la institución.
▪️ Una licuadora industrial.
▪️ Una caja roja con micrófonos y cables.
▪️ Una pava eléctrica marca Liliana.
Este hecho afecta a toda la comunidad educativa, ya que estos bienes fueron adquiridos con mucho esfuerzo y trabajo.
Este hecho afecta a toda la comunidad educativa, ya que estos bienes fueron adquiridos con mucho esfuerzo y trabajo.

Si alguien tiene información al respecto, se solicita acercarse al establecimiento escolar. Toda ayuda será de gran importancia.