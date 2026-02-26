Nota Leída 122

26/02/2026

Robaron en La Escuela Secundaria N° 30 “José Hernández” de Londres

La Escuela Secundaria N° 30 “José Hernández” de Londres, sufrió nuevamente un hecho delictivo y de vandalismo durante la noche del miércoles.

Personas desconocidas rompieron ventanas y sustrajeron elementos de gran valor para la institución.

Elementos robados:

▪️ Una licuadora industrial.

▪️ Una caja roja con micrófonos y cables.

▪️ Una pava eléctrica marca Liliana.

Este hecho afecta a toda la comunidad educativa, ya que estos bienes fueron adquiridos con mucho esfuerzo y trabajo.

Si alguien tiene información al respecto, se solicita acercarse al establecimiento escolar. Toda ayuda será de gran importancia. /InteriorTv

