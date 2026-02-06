Nota Leída 73

Ruta Nacional N° 60, tramo entre Aimogasta y Villa Mazán transitar con precaución

Desde la Delegación de Villa Mazán se informa que la Ruta Nacional N° 60, en el tramo comprendido entre Aimogasta y Villa Mazán, se encuentra transitable CON PRECAUCIÓN.

En el sector que se extiende hasta la firma CACSA se registra presencia de agua en badenes y banquinas. En tanto, el Río La Punta momentáneamente no presenta crecida. En el lugar se encuentran trabajando maquinarias de Vialidad.

Se solicita a los conductores respetar las recomendaciones y circular con precaución para evitar inconvenientes.