04/12/2025

Salieron de Salta con 65 kilos de marihuana ocultos en mochilas infantiles y las descubrieron sobre la ruta 38 en Catamarca

Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 38 derivó en un importante golpe al narcotráfico en Catamarca. Personal de la Gendarmería Nacional descubrió que tres mujeres trasladaban casi 66 kilos de marihuana ocultos en la bodega de un ómnibus que realizaba un supuesto “tour de compras” entre Salta y Mendoza.

| Provinciales |

El procedimiento fue llevado adelante en horas de la tarde por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca”, con apoyo del Escuadrón 67.

Al detener el colectivo a la altura del kilómetro 592, acceso norte a San Fernando del Valle, los uniformados advirtieron la presencia de tres bultos de gran tamaño en la bodega del vehículo.

El fuerte olor a cannabis que emanaba de ellos activó la alerta inmediata.

Tras identificar a las propietarias de los paquetes, las gendarmes procedieron a abrir los bultos ante testigos. Dentro encontraron mochilas infantiles utilizadas como camuflaje, que contenían un total de 60 ladrillos de marihuana.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 65 kilos 868 gramos.

Las tres mujeres, todas mayores de edad, quedaron detenidas de inmediato y fueron puestas a disposición del Juzgado Federal N.º 1 y de la Fiscalía Federal de Catamarca. La Justicia ordenó el decomiso completo de la droga y de los elementos vinculados a la causa.



El operativo puso en evidencia un método de traslado cada vez más frecuente: utilizar servicios de “tours de compras” para encubrir el transporte de estupefacientes a lo largo de rutas nacionales.