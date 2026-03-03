Nota Leída 100

03/03/2026

Salud pública en conflicto: autoconvocados marchan este miércoles

| Provinciales |

Trabajadores de la salud autoconvocados convocaron a una movilización para este miércoles 4 de marzo, a las 19 horas, en la Plaza La Estación, bajo la consigna “La salud de Catamarca en lucha”.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y señala una serie de reclamos vinculados a la situación laboral y salarial del sector. Entre los principales puntos planteados se encuentran la recomposición salarial y el pago en tiempo y forma del trabajo de guardias, además del pase a planta permanente de trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades precarias.

Asimismo, exigen el cumplimiento de la ley de carrera sanitaria y mejores condiciones de atención para la población, al considerar que la situación actual impacta tanto en el personal de salud como en los pacientes que dependen del sistema público.

Bajo el lema “Defensa de la Salud Pública”, los organizadores llaman a la comunidad a acompañar la manifestación para visibilizar la problemática y solicitar respuestas concretas a las autoridades provinciales.

TEMAS: