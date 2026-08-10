Nota Leída 113

| La Región | 10/08/2026 |

San Fernando: Pusieron en marcha una nueva galería filtrante

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Fernando en el Norte de Belén continúa trabajando en la ejecución de obras destinadas a mejorar los servicios esenciales y garantizar el bienestar de los vecinos.

En este marco, se puso en marcha una nueva galería filtrante en la localidad, que permitirá reforzar el sistema de abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que, mediante los análisis realizados, se comprobó que la galería antigua presenta actualmente un bajo caudal.



La nueva obra permitirá abastecer al Barrio Los Perales, el Camping Municipal y aproximadamente 65 familias.

Los trabajos incluyeron la colocación de 300 metros de manguera de 110 mm y, debajo del puente, otros 800 metros de manguera de 75 mm, que serán vinculados con la cañería que abastece al Barrio Los Perales.



Desde el Municipio destacaron y agradecieron el acompañamiento del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Catamarca, Eduardo Niederle, como así también el compromiso y trabajo del equipo de Servicios Públicos, a cargo de Cristián Pachado.

Asimismo, durante la jornada de ayer se mantuvo una reunión con autoridades provinciales de Agua y Riego, quienes recorrieron diferentes obras y reafirmaron el compromiso de continuar trabajando y gestionando proyectos de manera conjunta con el Municipio.

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