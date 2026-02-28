Nota Leída 73

28/02/2026

Fútbol Femenino

San Luis de Belén le ganó al “Frayle” Esquiú, en Las Chacras

El “Santo” del B° La Puntilla, de Belén, fue más que Defensores de Esquiú, de la Liga Chacarera de Fútbol, al que venció por 2 a 1, en el estadio “Primo A. Prevedelllo” de Valle Viejo, al abrirse ayer tarde los 4tos. de final en el torneo Provincial Femenino, que organiza la Federación Catamarqueña de Fútbol.

Las semifinales siguen este sábado, con acción en Valle Viejo, y el domingo en Fiambalá y Santa María. En el partido de hoY, en Tres Puentes, VV, que arbitró la capitalina Tamara Olea, las chicas “belichas” se impusieron mediante las conquistas de Valentina Estefanía Medina (32’PT) y Sol María José Rivas (37’ST).

El descuento “Sagrado” llegó en tiempo agregado, por medio de Evelyn Daiana Reyes (51’ST). Ahora habrá que esperar el partido de vuelta en la “Cuna del Poncho”, para saber cuán de estos dos equipos acceden a las semifinales del certamen.

Lo que viene

Sábado 28/Feb.

17 hs., estadio “Primo A. Prevedello”: Los Sureños vs. La Conty.

Árbitros Juan Manuel Sena, Santiago Deguer y Gozalo Orellano, de la Liga Pomanista.

Domingo 01/Marzo

16 hs., En Fiambalá: Racing de Fiambalá vs. Pedro Cano de Recreo.

Árbitros: Neri Torres, Daniel Carrizo y Yamileth Rementería de la Liga Tinogasteña.

18 hs., en Santa María, cancha Club Calchaquí: Cultural de Santa María vs. Aconquija de Chaquiago, Andalgalá.

Árbitros: Héctor Bordón, José Barrionuevo y Franco Andrada de la Liga Belenista.

Regalías: El equipo campeón clasifica al Torneo del Consejo Federal y se hace acreedor de 5 millones de pesos, y el equipo subcampeón obtiene 2 millones de pesos.

