Nota Leída 83

| Locales | 15/10/2026 |

La senadora de Belén gestionó una amplia agenda de obras ante Vialidad Provincial, pero el encuentro finalizó sin plazos ni presupuestos firmes

La legisladora departamental se reunió con el director del organismo, Ing. Fernando Castillo. Solicitó la incorporación del camino a Morteritos, la extensión de la Ruta 219 y mejoras hacia Laguna Blanca, Jacipunco y El Durazno, aunque no se definieron fechas de inicio.

Con el propósito de canalizar los constantes reclamos por el aislamiento que sufren diversas localidades del interior profundo, la senadora del departamento Belén mantuvo una mesa de trabajo institucional con el director de Vialidad Provincial de Catamarca, Ing. Fernando Castillo, y su equipo técnico de ingenieros. El encuentro estuvo centrado de forma exclusiva en abordar las severas deficiencias de infraestructura, falta de asfalto y conectividad vial que limitan el desarrollo socioeconómico de la región.

Durante el transcurso de la audiencia, la legisladora belenista expuso una detallada carpeta de peticiones civiles orientadas a optimizar la red de caminos del oeste. Entre los ejes medulares de la gestión, se planteó la necesidad de concretar la incorporación formal del camino a Los Morteritos a la red vial provincial —lo que garantizaría un mantenimiento estatal regular—, la planificación para la extensión de la Ruta Provincial N° 219 y la ejecución de tareas de mejoramiento integral sobre la compleja traza de alta montaña que une Laguna Blanca con Aguas Calientes.

Obras paralizadas en el norte y promesas de reactivación

Asimismo, la senadora demandó la finalización de un paquete de obras civiles que presentan notorios retrasos en sus accesos y que afectan diariamente la seguridad vial de las familias rurales. La agenda de solicitudes contempló de forma puntual:

• La culminación de los accesos y obras complementarias pendientes en las localidades de Jacipunco, El Durazno y Cóndor Huasi.

• La reactivación urgente de los frentes de trabajo viales en el tramo que conecta Pozo de Piedra con Las Vallas, un sector clave para el traslado de la producción agrícola del norte del departamento.

Las gestiones buscan, en teoría, saldar deudas históricas en materia de transitabilidad y mitigar las dificultades que afrontan las comunidades belichas, especialmente de cara a la proximidad de las tormentas estivales que suelen dejar intransitables las huellas de tierra.

Sin datos económicos ni prioridades de ejecución

Sin embargo, y a pesar de la relevancia institucional de los temas abordados en la capital provincial, la reunión de trabajo concluyó con los mismos grises que suelen caracterizar a las mesas de enlace técnico. Al término del cónclave, no se informaron fechas tentativas de inicio de actividades en el terreno, no se especificaron los montos de inversión requeridos ni se fijaron plazos cronológicos de ejecución para ninguna de las obras planteadas por la representante parlamentaria.

De igual manera, desde la Dirección de Vialidad Provincial tampoco se precisó cuáles de estas intervenciones cuentan actualmente con presupuesto real asignado en las partidas presupuestarias del Ministerio de Infraestructura o cuáles serán efectivamente priorizadas en el corto plazo para su realización física. Para los vecinos y productores de Belén, la incertidumbre respecto a cuándo se concretarán fehacientemente los trabajos y qué recursos económicos genuinos se destinarán para llevarlos adelante continúa vigente, supeditando las soluciones viales a futuras aprobaciones gubernamentales.

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