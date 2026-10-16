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| Locales| Minería | 15/10/2026 |

Inserción laboral en el oeste: MARA y el Ministerio de Educación lanzaron tres cursos técnicos gratuitos en Belén con certificación de la UOCRA

Las inscripciones ya se encuentran abiertas de forma digital para las especialidades de Electricidad Domiciliaria, Operador de Maquinaria Vial y Armador de Hormigón Armado. Los trayectos tienen una duración de dos meses bajo modalidad presencial.

BELÉN — En una fuerte apuesta destinada a calificar la mano de obra del oeste provincial, promover el autoempleo e insertar técnicos locales en los principales proyectos industriales de la región, se anunció de forma oficial el lanzamiento de un programa de capacitaciones laborales en la ciudad de Belén. Las ofertas académicas surgen a partir de una alianza estratégica e interinstitucional firmada entre el proyecto minero MARA (Agua Rica – Alumbrera), el Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia y la Fundación UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).

La iniciativa se implementa formalmente a través de la Plataforma de Entrenamiento Laboral de Catamarca, constituyendo una herramienta clave diseñada para brindar conocimientos prácticos y habilidades técnicas de base adaptadas a las demandas actuales del sector productivo. Desde la firma minera destacaron que estos trayectos formativos apuntan de forma directa a robustecer el cumplimiento de las normativas de compre y contratación de empleo genuinamente catamarqueño vigentes en la provincia.

Las tres especialidades y especificaciones del cursado

El programa formativo de la Fundación UOCRA se estructuró en tres cursos profesionales independientes, orientados a oficios críticos de alta demanda en obras civiles y campamentos mineros:

1. Capacitación en Electricidad Domiciliaria: Enfocada en el montaje de tableros, tendidos eléctricos domiciliarios y normas de seguridad industrial.

2. Capacitación en Operador de Maquinaria Vial: Instrucción orientada al manejo técnico responsable, mantenimiento preventivo y operación segura de equipos pesados de movimiento de suelos.

3. Capacitación en Armador de Hormigón Armado: Especialidad destinada a la lectura de planos civiles, preparación de estructuras de hierro, encofrados y técnicas de colado de materiales.

Los tres trayectos pedagógicos comparten las mismas especificaciones técnicas y operativas de dictado en la cabecera departamental:

• Modalidad: Clases de carácter estrictamente presencial.

• Duración: Una extensión total de 2 meses de cursado intensivo.

• Cronograma: El dictado de las materias se desarrollará de lunes a viernes.

• Estructura: El programa combina de forma obligatoria instancias teóricas formativas con prácticas profesionalizantes de campo supervisadas por instructores del gremio de la construcción.

Inscripciones digitales y cupos limitados

Desde la organización del evento informaron que los cupos para participar de los tres cursos son estrictamente limitados, por lo que se solicita a los jóvenes y desocupados de Belén interesados cumplimentar los registros a la brevedad.

El proceso de postulación y carga de documentación (como DNI y Currículum Vitae) se debe realizar de manera digital e individual ingresando formalmente a la dirección web oficial de la provincia: campusdeentrenamientolaboral.catamarca.gob.ar. Una vez finalizados y aprobados los correspondientes módulos teóricos y prácticos, los egresados recibirán certificaciones oficiales con aval sectorial de la Fundación UOCRA.

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