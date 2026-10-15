Nota Leída 92

| Locales | 15/10/2026 |

El fútbol como puente: el Sub 17 de Antofagasta de la Sierra vivió un gran encuentro deportivo con Tiro Federal de Belén

La delegación de la Puna viajó a la cabecera departamental en el marco de las actividades de integración del feriado del 12 de octubre. La iniciativa fue impulsada por el municipio antofagasteño para fortalecer la formación integral de los jóvenes.

En una destacada muestra de integración deportiva e interjurisdiccional a través del fútbol base, los jóvenes pertenecientes a la categoría Sub 17 de las Escuelas Formativas de la Villa de Antofagasta de la Sierra concretaron una enriquecedora gira de competencia. La delegación de la Puna se trasladó hasta la cabecera departamental para protagonizar un emotivo encuentro amistoso frente a sus pares del Club Atlético Tiro Federal de Belén.

La jornada futbolística se desarrolló el pasado lunes 12 de octubre, aprovechando el feriado nacional. El evento trascendió el resultado circunstancial del partido en el rectángulo de juego, consolidándose como un espacio ideal diseñado para que los adolescentes logren compartir experiencias, incorporar herramientas de juego, fortalecer lazos de amistad y continuar potenciando su rendimiento técnico.

Acompañamiento municipal y valores en la alta competencia

El traslado logístico y la indumentaria de la comitiva puneña contaron con el respaldo institucional de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra. Desde el Ejecutivo que conduce el intendente Mario Cusipuma ratificaron la decisión de financiar estos intercambios, entendiendo que el deporte es una herramienta fundamental de contención social y desarrollo para las juventudes de los parajes más alejados de la provincia.

«Desde la gestión municipal seguimos acompañando de forma decidida la formación deportiva e integral de nuestros chicos. Nuestro norte es promover valores esenciales como el compañerismo, consolidar hábitos de vida saludables y generar espacios de encuentro federales que contribuyan de forma real a su bienestar físico y emocional», expresaron las autoridades de la Villa al evaluar el impacto del viaje.

Gratitud hacia la dirigencia belicha

Al concluir la jornada de competencia, los coordinadores de la Puna hicieron extensivo un profundo agradecimiento a la comisión directiva del Club Tiro Federal de Belén por la calurosa hospitalidad brindada en sus instalaciones y por la predisposición técnica para hacer posible esta valiosa experiencia formativa en el oeste de Catamarca.

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