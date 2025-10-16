Nota Leída 77

16/10/2025

Santa Rosa: Fuerte temporal dañó viviendas, derribó árboles y postes

| Provinciales |

Un intenso temporal de viento y lluvia que se abatió durante la siesta en localidades del departamento Santa Rosa causó graves daños.

El municipio reportó viviendas anegadas y voladuras de techos por lo que se inició un operativo de contingencia para asistir a los damnificados.

Además, hubo caída de árboles y postes del tendido eléctrico en la vía pública por lo que personal municipal y de EC SAPEM trabajan para el despeje de las zonas afectadas y el pronto restablecimiento de los servicios.

Intensas lluvias afectaron la zona, como se observa en este video de Cazadores de Tormentas CTC, ríos y arroyos presentan un gran caudal.

