28/02/2026

Santiago del Estero: un conocido pastor evangélico apuñaló a su concubina y luego se ahorcó

Un violento episodio conmocionó a la localidad santiagueña de El Aibe, en el departamento Banda, donde una mujer de 30 años fue asesinada a puñaladas en su vivienda y, posteriormente, su concubino fue hallado sin vida tras haberse suicidado a pocos metros del domicilio.

La víctima fue identificada como María Chazarreta, madre de tres hijos menores, quien convivía desde hacía aproximadamente diez años con Ramón Jiménez, de 36, un pastor evangélico conocido en la zona.

El hecho se conoció alrededor de las ocho de la mañana, cuando la hija mayor de la mujer, de 12 años, regresó al hogar luego de haber pasado la noche en la casa de un familiar para alistarse e ir a la escuela. Al ingresar, encontró a sus hermanos menores llorando y, al buscar a su madre, se topó con la puerta del dormitorio cerrada.

Según trascendió, el niño de 8 años le habría manifestado: “Mi papi le hizo daño a mi mami”, lo que hizo suponer en un primer momento que se trataba de una agresión física. Sin embargo, al abrir la habitación, la menor descubrió a su madre tendida sobre la cama, ensangrentada y sin signos de vida. Tras intentar reanimarla sin éxito, salió desesperada a pedir ayuda a una familiar que reside a pocos metros.

La escena presentaba signos evidentes de violencia: el dormitorio se hallaba revuelto, con objetos en el suelo y manchas de sangre, lo que indicaría que se produjo un forcejeo previo entre la pareja. Alertada la Policía, efectivos del Destacamento de El Aibe acudieron al lugar y constataron que la mujer llevaba varias horas fallecida, ya que el cuerpo presentaba rigidez cadavérica.

Ante los uniformados, el menor habría relatado que presenció cómo su padre atacaba a su madre con un cuchillo y luego se daba a la fuga. De inmediato se dispuso un operativo de rastrillaje para ubicar al agresor, que incluyó búsqueda terrestre con personal policial y la División Canes, además de apoyo aéreo mediante drones.

En la vivienda trabajaron el fiscal coordinador de la Circunscripción Banda y Robles, Ignacio Guzmán, y el fiscal de turno, Álvaro Yagüe, junto con peritos de la División Policía Científica, quienes realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos del lugar.

Los primeros informes forenses indicaron que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes en el rostro y el cuerpo, además de dos lesiones punzopenetrantes en el abdomen que habrían resultado mortales. Mientras tanto, los niños fueron asistidos por familiares y se inició la investigación para determinar el móvil del ataque.

Horas después, a unos cien metros de la casa, en una zona montuosa, los investigadores hallaron el cuerpo de Jiménez colgado de un árbol con una soga. El hombre, conocido como “Picadillo” en el vecindario y descrito como una persona carismática y apreciada por los residentes, también presentaba signos de haber fallecido varias horas antes, por lo que se presume que se quitó la vida en las primeras horas de la mañana tras cometer el crimen.

El cadáver del agresor iba a ser sometido a autopsia en la Morgue Judicial, en el marco de una causa que quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace en el humilde domicilio de El Aibe.