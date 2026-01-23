Nota Leída 172



Santiagueña encontró un trabajo de macumba en el baúl de su moto y desató un escándalo que terminó en la Policía

Cada tanto, la comunidad santiagueña se ve sorprendida por ofrendas de ritos esotéricos que son encontrados en lugares públicos, donde no faltan las frutas, el pochoclo, el maíz y otros productos.

Sin embargo, en otros casos también se hallaron fotos de personas y muñecos con alfileres pinchados y leyendas, los que provocaron un mayor temor por lo oculto y sus posibles consecuencias de los «pedidos» de los protagonistas de los rituales.



En las últimas horas, en la ciudad santiagueña de Añatuya, una mujer recibió una de estas ofrendas y provocó que terminara en la dependencia policial ante el «peligro» que significa para ella y su hija de corta edad.



El hecho sucedió en la calle Sarmiento del barrio Centro. La joven se encontraba trabajando en un local comercial de venta de prendas de vestir, hasta que terminó la jornada laboral.

Se dirigió hasta su motocicleta estacionada en las inmediaciones para regresar a su casa y, al abrir el baúl, observó que le habían dejado una ofrenda de un rito esotérico adentro del casco protector.

Se trataba de una bolsa como para «regalo» y que tenía la leyenda de su nombre. En el interior de esta había otras tres bolsitas, una de las cuales contenía una bombacha roja.

En las dos restantes había tutucas y otras sustancias granuladas que no se pudieron identificar fehacientemente.

El hecho sorprendió a la empleada de comercio, aunque sospecha que podría tratarse de una mujer que quiere provocarle algún «daño».

En consecuencia, temiendo por su integridad física y la de su hija, se trasladó hasta la Comisaría Nº 41 y realizó una exposición reservada.

La ofrenda habría sido llevada posteriormente a una «curandera» para que rompiera la «macumba» y la quemara.

Trascendió que la empleada de comercio inició su propia investigación para identificar a la persona que dejó la ofrenda esotérica en el baúl de su moto. Recurrió a comerciantes conocidos para acceder a imágenes de cámaras de seguridad de inmediaciones de donde se encontraba su rodado.

La mujer habría manifestado a sus amigos que no descansará hasta identificar a la autora del desagradable momento que tuvo que atravesar y que se refugia en Dios para recibir su protección. /Nuevo Diario