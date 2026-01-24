Nota Leída 129

24/01/2026

Santiagueños sorprendidos por una lampalagua en un camión

La rutina laboral de un grupo de empleados de la firma Salomón, se vio interrumpida de manera inesperada este viernes, cuando una enorme lampalagua ingresó a la cabina de uno de los camiones del predio, ubicado a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad santiagueña de Monte Quemado.

Lo que podría haber sido un incidente peligroso se convirtió en un espectáculo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según relataron los testigos, la serpiente aprovechó que la cabina del camión se encontraba abierta y se deslizó en su interior mientras los ocupantes no estaban presentes.

La presencia del reptil sorprendió a los empleados al regresar y encontrarlo en el vehículo. Inmediatamente, los trabajadores se apartaron, conscientes del riesgo que implicaba una lampalagua de gran tamaño.

«Fue impactante, nunca habíamos visto algo así dentro de un camión. Por suerte, nadie estaba adentro en ese momento», comentó uno de los empleados.



Finalmente, la lampalagua fue liberada en su hábitat natural, lejos de zonas de tránsito humano, asegurando tanto la seguridad de las personas como el bienestar del animal.

Expertos en fauna local destacaron la importancia de mantener la precaución en zonas rurales donde la interacción con animales silvestres puede ser frecuente, especialmente durante el calor.

El hecho cobró aún mayor notoriedad cuando uno de los empleados compartió fotografías y video de la lampalagua dentro de la cabina.

La imagen, que muestra al reptil enroscado sobre el asiento, se convirtió en tendencia en redes sociales y fue compartida masivamente en grupos de WhatsApp de la región. /El Liberal