Nota Leída 140

26/02/2026

Se confirmó el cronograma de pago para la Administración pública y docentes

| Provinciales |

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública dio a conocer el cronograma de acreditación de haberes correspondiente al mes de febrero de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública provincial.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el pago se realizará en dos jornadas consecutivas. El jueves 5 de marzo se acreditarán los sueldos de los organismos que integran la Administración Pública provincial.

En tanto, el viernes 6 de marzo será el turno de los docentes, quienes tendrán depositados sus haberes en esa fecha.

TEMAS: