29/01/2026

Se confirmó el primer fin de semana largo del 2026

El calendario de feriados nacionales 2026 ya tiene confirmada su primera pausa extendida, y será en febrero con motivo del Carnaval, ofreciendo a millones de argentinos un fin de semana extralargo de cuatro días para viajar y descansar. Qué días cae y qué otros feriados trae el calendario este año.

Según el cronograma oficial de feriados, la combinación de fechas festivas permitirá que el descanso se extienda desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, gracias a los feriados por Carnaval que caen lunes 16 y martes 17.

El primer fin de semana largo del 2026 con dos feriados

Este período será el primer feriado con fin de semana largo del año, que incluye dos días oficiales de Carnaval, establecidos por ley como feriados inamovibles.

La extensión del descanso marca una oportunidad para que familias y grupos de amigos planifiquen escapadas, actividades recreativas o viajes internos, impulsando así la movilidad en destinos turísticos de todo el país.

El efecto de este fin de semana largo no solo se siente en la vida cotidiana de trabajadores y estudiantes, sino también en diversas actividades económicas: sectores como turismo, gastronomía, comercio y transporte suelen registrar un aumento en la demanda de servicios en estas fechas.

Qué otros fines de semana largos trae el calendario

Tras el Carnaval, el calendario oficial prevé otros períodos prolongados de descanso. Por ejemplo, el segundo fin de semana extralargo llegará en marzo, cuando el feriado del 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se combina con un día no laborable con fines turísticos el lunes 23, generando otra pausa de cuatro días consecutivos.

Además, el Gobierno nacional ha oficializado mediante la Resolución 164/2025 la inclusión de otros días no laborables estratégicos para fomentar el turismo interno, como el viernes 10 de julio (junto al jueves 9, Día de la Independencia) y el lunes 7 de diciembre (preludio al feriado del 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María).