Se conoció la identidad del conductor del camión que volcó en La Cébila
El vuelco de un camión registrado en la madrugada de este miércoles en la Quebrada de La Cébila, sobre la Ruta Nacional N° 60, tuvo como protagonista a un rodado Scania conducido por Héctor Avelardo Milache, de 38 años, con domicilio en la provincia de Río Negro.
De acuerdo con la información ampliatoria a la que se accedió tras el siniestro, el hecho ocurrió en jurisdicción del departamento Pomán, a unos 800 metros del mojón correspondiente al kilómetro 1153.
El camión volcó por motivos que no fueron informados oficialmente. Como consecuencia del hecho, solo se registraron daños materiales y el conductor no sufrió lesiones.
El accidente, informado en las primeras horas de la mañana por este medio, dio cuenta de las demoras en la circulación y del operativo desplegado en la zona. Desde Vialidad Nacional se solicitó transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva colocada en ese sector de la Ruta Nacional 60.