Nota Leída 502

04/12/2025

Se construye en Córdoba el parque acuático más grande del país: Cuánto costará entrar

| Nacionales |

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, confirmó cuánto costará ingresar en su primera temporada y los precios ya generan debate.

Con más de 50 atracciones, 30 toboganes, una piscina de olas con 3,5 millones de litros y capacidad para 7.000 visitantes, el complejo abrió su preventa con tickets que van desde los 79.000 hasta los 795.000 pesos, dependiendo del día y la categoría elegida.

Publicidad

Cuánto costarán las entradas según la categoría

La entrada Infinito Aqua, considerada la opción base, incluye flotadores, reposeras y sombrillas sujetas a disponibilidad. De lunes a jueves, los menores pagarán 79.000 pesos y los adultos 99.000; mientras que los fines de semana los valores ascienden a 99.000 y 129.000 pesos respectivamente.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la entrada Infinito Lounge suma acceso a una zona privada, pase rápido a los juegos y uso libre de flotadores y sombrillas.

En este caso, los precios van de 119.000 a 139.000 pesos de lunes a jueves, y de 129.000 a 159.000 pesos los fines de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Infinito Open (@infinitoopen)

La alternativa más alta será Tribu Cabaña Lounge, que incluye una cabaña privada, cuatro pases Lounge, un frigobar con bebidas, snacks, seguros de lluvia y estacionamiento.

Este paquete se ubica entre los 695.000 y los 795.000 pesos según el día.

El parque funcionará todos los días de 9.30 a 19, con ingreso válido por el día completo.

Las entradas no incluyen comida ni bebida, excepto en el caso del paquete Tribu Cabaña Lounge, que sí contempla consumos básicos